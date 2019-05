Liverpool vira a eliminatória e carimba presença na final

As duas equipas tinham o objetivo bem definido: a passagem à final. O Liverpool entrou em campo com mais dificuldades (relembre-se que perdeu por 3-0 em casa do Barcelona), mas logo aos 7' inaugurou o marcador. Tudo começou com um erro de Alba que, ao tentar atrasar a bola para Piqué, não conseguiu e deixou para Mané, que libertou Henderson. O médio tentou o remate, mas Ter Stegen defendeu. Na recarga, apareceu Origi que apenas teve de encostar para o golo.

O Barcelona começava a aparecer no jogo e a luta pelo empate era cada vez mais visível. Vidal abre para Coutinho, que lançou Alba. Por sua vez, Alba cruza para o disparo de Messi, porém o redes do Liverpool conseguiu a defesa.

Mais tarde, Coutinho deixou Messi na área com Alisson. O argentino em vez de rematar decide tentar fintar Van Dijk e acabou por perder o lance. Aos 19', Coutinho recebeu a bola de Messi e chutou em arco, mas Alisson conseguiu a defesa.

Aos 25' Mané cruza com Busquets, mas a bola ficou para Roberson que atirou com força, para a defesa de Ter Stegen.

Ao bater do intervalo, Piqué fez um bom corte. Mané ainda ameaçou, porque podia ter ficado isolado, mas Ter Stegen defendeu. Do lado do Barcelona, o suspeito do costume tentou o empate. Primeiro, Messi atira ao lado da baliza, depois deixa Alba sozinho que, frente a frente com o guardião brasileiro, atira para a sua defesa.

A segunda parte começou e, de novo, o Liverpool entrou melhor. Logo aos 50' Mané preparava-se para ficar isolado, mas Sergi Roberto conseguiu fazer um bom corte. Pouco tempo depois, Shaqiri bateu o canto, Van Dijk cabeceou, mas Ter Stegen defendeu.

O Barcelona tentava responder e Messi isolou Suaréz que cruzou para a defesa de Alisson.

Aos 54' surge o segundo golo da noite. E, de novo, para a equipa inglesa. Mais uma vez, tudo começou com um erro de Alba. O lateral esquerdo perdeu a bola para Alexander-Arnord que rematou rasteiro para a área. Wijnaldun apareceu e rematou para o 2-0.

E como não há duas sem três, a equipa da casa, dois minutos mais tarde, fez o terceiro golo. Shaqiri deixou a bola para Wijnaldun que atirou para o golo. Wijnaldun não tinha qualquer golo na Champions League e estreia-se com estes dois golos.

Em tom de resposta, Messi recebe a bola de Rakitic e, depois de dominar com o peito, tentou rematar. Porém, Alisson defende para fora.

O Barcelona ia tentando segurar o feito da primeira volta desta eliminatória, mas a sorte estava do lado do Liverpool e Origi virou o resultado. Depois de fazer parecer que não ia bater o canto, Alexander-Arnold faz uma maldade e atira mesmo a bola para a área. Origi, sem marcação, apenas teve de rematar, sem problemas, para o quarto golo da equipa.

Desta forma o Liverpool virou a eliminatória a seu favor e marca presença na final da Champions League, ficando à espera de saber o seu adversário: Ajax ou Tottenham que se defrontam amanhã pelas 20h.