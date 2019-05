Teste difícil para as águias

A Liga NOS está na reta final e a luta pelo título continua viva. O líder Benfica, viaja ao Estádio dos Arcos para enfrentar o Rio Ave. As águias têm dois pontos de vantagem face ao FC Porto que ocupa o segundo lugar.

O Rio Ave tem vindo a melhorar as suas exibições nesta última fase do campeonato e encontra-se atualmente no 8º lugar. Os vilacondenses vêm de um empate caseiro frente ao FC Porto e de uma vitória em casa do Moreirense.

O Benfica parte com grande motivação para este encontro. Uma vitória em casa do Rio Ave deixa os encarnados muito próximos do título. A celebração pode mesmo acontecer no próximo domingo caso o FC Porto não vença o Nacional, horas antes, e o Benfica consiga vencer em Vila do Conde.

No jogo da primeira volta entre as duas equipas, o Rio Ave esteve a vencer na Luz por 2-0 mas os encarnados acabaram por dar a volta e venceram o jogo por 4-2 com um bis de Seferovic e outro de João Félix.

Rúben Dias regressa aos convocados depois de cumprir um jogo de castigo pela acumulação de amarelos. Fejsa cai da convocatória.

Gabriel e Corchia continuam ausentes no lado do Benfica, enquanto Nélson Monte, Diego Lopes e Murilo não serão opção na equipa da casa.

O jogo está marcado para o próximo domingo, às 20h00.