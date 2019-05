Portugal no Mundial Sub 20

África do Sul, Argentina e Coreia do Sul juntamente com Portugal, completam o grupo F para o Mundial Sub 20. De todos, Argentina e Coreia do sul são, talvez, os maiores perigos para a seleção das quinas, em especial, a Argentina que é uma das fortes candidatas à final.

Portugal é já Campeão Europeu pela Seleção A, pelos sub 19 e Sub 17 e agora procuram aumentar o feito e ser campeões pelo escalão Sub 20. E jovens talentos não faltam, pois nos convocados estão 15 jogadores que se sagraram campeões europeus pelos sub 19 e os outros 14 são campeões europeus pelos sub 17, em 2016.

Sendo assim, os convocados são Diogo Costa, Diogo Dalot, Diogo Queirós, Diogo Leite, Rúben Vinagre, Florentino, Jota, Gedson, Rafael Leão, Miguel Luís, Mesaque Dju, João Virginia, Nuno Henrique, Thierry Correia, Moura, Romain Correia, Trincão, Pedro Neto, Pedro Martelo, Nuno Santos e Luís Maximiliano.

O Mundial Sub 20 arranca a 23 de Maio e Portugal entra em campo a 25 de Maio com a Coreia do Sul.