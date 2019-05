O início das transferências

A nível internacional, o mercado de transferências já mexe e muito. No dia de hoje, acordamos com a notícia de que Marco Silva contratou o seu primeiro reforço para a época 2019/20. Trata-se de Jonas Lossl que chega assim ao Everton a custou zero.

Já se sabe também que José Sá ficará em definitivo no Olympiacos. O negócio terá sido de 2,5 milhões de euros e o jogador do FC Porto tem contrato até 2023. Também Ivo Pinto mudou de ares e volta à Croácia. Depois de atuar pelo Dinamo de Zagreb de 2013 a 2015 o jogador esta de volta ao clube.

O Barcelona também já agarrou um reforço. Ludovit Reis chega do Groningen e assinou até 2022 pelo clube catalão. O jogador fica com uma cláusula de 100 milhões de euros. Ainda em Espanha, Juanfran já oficializou a sua saída do Atlético de Madrid, porém não desvenda o futuro. Iago Aspas renovou pelo Celta de Vigo até 2023.

Julian Brandt deixou o Bayer Leverkusen e assinou pelo Dortmund onde ficará até 2024. Schulz reforça o Dortmund até 2024. E, de acordo com a comunicação social alemã, o valor da transferência deverá ter rondado os 27 milhões de euros. Também na Alemanha, o Frankfurt tem opção de compra por Kostic, com contrato válido até 2023. Ao Wolfsburgo, chega João Victor, com contrato também até 2023. Kerem Demirbay chega ao Leverkusen. Por fim, Kevin Mbabu chega ao Wolfsburgo e Luan Cândido chega do Palmeiras para o Leipzing como sendo uma grande promessa. O jogador tem apenas 18 anos e o negócio terá sido de 10 milhões de euros. Kostas Stafylidis reforça o Hoffenheim também até 2023.

Em Inglaterra, Caballero renovou pelo Chelsea por mais um ano e Kompany deixa o City e ruma ao Antherdec, onde vai atuar como jogador-treinador. Raúl Jimenez chega oficialmente ao Wolverhampton, com um valor de 38 milhões de euros.

Itália foi um país bastante falado esta temporada, não fosse Cristiano Ronaldo atuar pela Juventus e o clube se sagrar campeão nacional. No entanto, Maximiliano Allegri já confessou que deixará o comando do clube na próxima temporada. Pelo Inter de Milão há renovação com Milan Skriniar até 2023 e com Alessandro Plizzari, que ainda espera a oportunidade de se estrear pela equipa principal. O clube renovou também com Ranocchia por mais dois anos.

Boyata deixa o Celtic e ruma ao Hertha, Lisandro Martinez estará a caminho do Ajax. Também o Ajax já segurou Razvan Marin, com uma transferência de 12, 5 milhões e com contrato até 2024 e Dani Wit e Onana renovaram contrato com o clube.

A família Hazard quer ficar conhecida no mundo futebolístico e desta vez foi Kylian Hazard que assinou pelo Cercle Brugge até 2023. Kelvin já foi oficializado no Fluminense a meio da temporada.