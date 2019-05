Sporting vence Taça de Portugal

A final da Taça de Portugal, começou com as duas equipas empatadas no número de troféus desta prova. Quer o Sporting, quer o FC Porto detinham 16 troféus, e ambas as formações demonstraram interesse em ganhar mais um.

O FC Porto marcou logo nos minutos inicias da partida, contudo o video-árbitro assinalou fora de jogo. A equipa dos dragões conseguem mesmo ficar em vantagem aos 41 minutos através de Soares, que dedicou o golo a Iker Casillas.

Mesmo em cima do intervalo, o Sporting empata aos 45 minutos. Durante a segunda parte não houve golos, e a final da Taça de Portugal continuava, assim, empatada.

Seguiu-se o prolongamento no Jamor. Bas Dost entre e aos 101 minutos faz o 2-1. Com este resultado, o Sporting aproximava-se cada vez mais da vitória e de levar a taça. Os adeptos leoninos já faziam a festa nas bancadas, quando o Felipe faz o 2-2 em cima do fim do prolongamento.

Novamente com a partida empatada, seguem-se as grandes penalidades. Começaram os dragões a primeira série de 5 pénaltis, e Soares marca o primeiro para a sua equipa. Danilo Pereira, Adrián Lopz e Hernani deram alegrias nos pénaltis. Já no lado do Sporting, Bas Dost começa e atira a bola à barra. Bruno Fernandes, Mathieu, Raphinha e Coates marcaram os restantes pénaltis.

O jogo continuava empatado (4-4). Seguiu-se mais uma ronda de pénaltis, e Fernando Andrade falha para o FC Porto. Luiz Phellype marca e dá, assim, a vitória à equipa leonina (5-4).

Com este resultado, o Sporting leva a Taça de Portugal para Alvalade, o seu 17º troféu desta prova portuguesa.