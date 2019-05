Ingleses decidem quem ganha a Liga dos Campeões

Tal como a final da Liga Europa, também a Champions vai ser vencida por uma equipa inglesa, uma vez que foram quatro as que chegaram à final das competições europeias. A primeira foi vencida pelo Chelsea e a segunda ainda vai ser decidida em Madrid.

Os londrinos têm todos os jogadores à disposição, estando apenas ainda em dúvida o seu goleador Kane devido a uma lesão no tornozelo. Contudo, tudo aponta para que o avançado inglês recupere a tempo e faça a sua magia habitual.

Do lado do Liverpool Keïta vai estar ausente da partida por lesão na coxa e Firmino continua em dúvida com uma lesão na virilha, mas tal como Kane poderá ir a jogo.

Para chegarem até à final da competição foram muitos os adversários deixados pelo caminho. Os Spurs ficaram em primeiro lugar do grupo B. Estes tinham como adversários Inter, Barcelona e PSV. Na fase seguinte eliminaram os alemães do Dortmund, nos quartos-de-final o Manchester City e mais recentemente o Ajax num jogo impróprio para cardíacos, uma vez que os ingleses só passaram à fase seguinte devido aos golos marcados em casa do adversário.

Os Reds estiveram no grupo C constituído por PSG, Nápoles e Estrela Vermelha, acabando esta fase em segundo lugar. De seguida eliminaram Bayern, FC Porto e Barcelona com o qual disputaram uma meia-final alucinante.

Tottenham chega pela primeira vez à final da prova e não quer deixar passar a oportunidade de a conquistar. Já a equipa de Klopp conta com a nona presença nesta fase e com cinco taças vencidas.

O Estádio Metropolitano, a nova casa do Atlético de Madrid, recebe sábado, dia 1 de junho, às 20h, a final da prova milionária que tem pela segunda vez uma final 100% inglesa após o Manchester United x Chelsea de 2007/2008 vencida pelos Red Devils.