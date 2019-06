Luka Jovic no Real Madrid

O Real Madrid anunciou esta manhã a contratação de Luka Jovic. O ponta-de-lança sérvio deixa o Eintracht de Frankfurt a troco de 60 milhões de euros. O jogador de 21 anos assina por 6 temporadas.

Jovic saiu do Benfica por empréstimo para o clube alemão onde se destacou com uma das principais jovens promessas do futebol europeu. Marcou 27 golos em 28 jogos na época que acabou de terminar. O Eintracht comprou o jogador ao Benfica mas os cofres da luz ainda vão receber mais 12 milhões de euros por deterem 20% do passe do sérvio.

Luka Jovic é a primeira contratação daquele que se avizinha como uma janela de transferência com muito movimento por parte do Real Madrid depois de uma época que deixou a desejar. Jovic vai lutar com Benzema pelo lugar de 9 na equipa de Zidenine Zidane.