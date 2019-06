Portugal a um passo da final da Liga das Nações

As últimas duas fases da prova vão ser disputadas em Portugal, mais propriamente em Guimarães e no Porto.

A partida desta quarta-feira (que irá opor Portugal e Suiça) vai ser disputada no Estádio do Dragão, e a que põe frente a frente Holanda e Inglaterra que jogam no D.Afonso Henriques, na cidade berço, está agendada para esta quinta-feira.

Fernando Santos demonstrou grande respeito pelo adversário e abordou a "grande qualidade" que tem crescido ao longo dos anos na equipa. Este pode vir a beneficiar do fator casa que tem sido importante, tendo em conta não perdem cá há 12 partidas.

Por outro lado, Vladimir Petković, coloca o favoritismo do lado dos portugueses e realça que estes são favoritos à vitória da competição. No entanto, lembra que uma das fraquezas da equipa é a finalização, o que vai tentar explorar ao máximo.

Do lado da equipa que joga em casa, Ronaldo (que se vai estrear assim na competição) e companhia, não poderão contar com Danilo devido à suspensão de que foi alvo e a de Seferovic (que irá ser titular com toda a certeza) tem todo o plantel disponível.

A equipa vencedora do confronto avança para a final este domingo (também no Porto) contra o vencedor do outro jogo e a vencida disputará o terceiro e quarto lugar juntamente com a derrotada de quinta em partida a ser disputada no mesmo dia da final.

Portugal e Suiça tentam esta quarta-feira, às 19:45, carimbar o passaporte para permanecerem na cidade invicta até domingo e terem a chance de vencer este novo troféu.