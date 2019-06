André Gomes em definitivo no Everton

Foi por 35 milhões de euros que na época 2016/2017 rumou ao clube catalão depois de ter sido vendido pelo Benfica ao Valência na época anterior.

Sem se destacar na equipa de Messi, o empréstimo, foi a melhor solução encontrada para o ex-benfiquista que passou por um período difícil em Espanha por somar poucos minutos em campo.

Os ingleses do Everton mostraram interesse no empréstimo do português e no último ano alinhou em 29 partidas, fez um golo e duas assistências. O suficiente para Marco Silva continuar a querer contar com ele para esta temporada.

Nas declarações oficiais, mostrou-se estar muito feliz e agradeceu o esforço que foi feito para obter o seu passe, tendo em conta que os espanhóis não estavam a contar em vendê-lo por menos de 35 milhões.

O negócio foi oficializado por 24,5 milhões de euros e com um vínculo de cinco anos ao clube de Liverpool. Do valor pago ao Barcelona, o SL Benfica, ainda recebe 2% por ter sido o clube formado do médio de 25 anos.