Abel Ferreira no PAOK 

Depois de ter conseguido terminar a Liga Portuguesa em terceiro lugar, ao comando do SC Braga, Abel Ferreira segue agora para uma nova aventura. Foi oficializado como treinador do PAOK nas redes sociais do clube grego e seguiu de imediato para a Holanda, onde a equipa está a realizar o estágio de pré-época.

Este contrato é válido por 3 temporadas e os arsenalistas receberam cerca de 2,5 milhões de euros pela transferência, sendo que o treinador irá receber 2 milhões de euros por ano.

Abel despediu-se do SC Braga com uma mensagem de gratidão, onde explicou também a mudança repentina. "Foi tudo muito rápido, tinha dado dois dias de folga ao plantel e em dois dias tudo se precipitou. Foi um convite irrecusável para todas as partes.", explicou. Ao clube, deixou palavras de grande agradecimento, "Por este clube, por estes adeptos, por toda a estrutura do futebol e em especial pelo presidente (António Salvador) e, acima de tudo, aos nossos jogadores. Não há bons treinadores sem bons jogadores, foram eles que fizeram de mim, juntamente com a nossa ideia de jogo, um treinador competente, ambicioso, que quer aprender a cada dia que passa."

O SC Braga procura agora um sucessor para representar o plantel na temporada que agora se inicia.