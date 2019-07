Oficial: João Félix no Atlético de Madrid

É a transferência do verão, até ao momento. João Félix é oficialmente jogador do Atlético de Madrid. Oito dias depois do Benfica confirmar a oferta do clube espanhol, o Atlético de Madrid oficializa a chegada do jovem jogador que assina por sete temporadas e fica com uma cláusula de rescisão de 350 milhões de euros.

João Félix passa a ser a 4ª transferência mais cara da história do futebol. Só Neymar, Mbappé e Coutinho ficam à frente do português. É a transferência mais cara da história do Atlético de Madrid e também do futebol português. No total são 126 milhões que os Colchoneros pagam ao emblema da Luz.

O internacional português estreou-se na passada temporada no plantel principal do Benfica e ao longo da época disputou 43 jogos e marcou 20 golos.