Brasil conquista Copa América 2019

A competição que começou no Brasil no dia 15 de junho começou por pôr frente a frente a canarinha e a Bolívia que acabou com a vitória por 3-0 por parte da equipa da casa.

Apesar de toda a polémica em torno da prova, brasileiros e peruanos, defrontaram-se na final para se apurar o vencedor deste ano.

A final deste ano contou com uma das ausência mais notadas: Neymar. O internacional brasileiro ficou de fora desta final devido a uma lesão que o afastou de toda a prova desde o início.

No estádio do Maracanã foi a seleção da casa a primeira a marcar no jogo. Logo aos 15', Everton, apareceu livre e aproveitou a oportunidade para inaugurar o marcador.

O empate surgiu aos 40' com o árbitro a assinalar uma grande penalidade a favor da equipa peruana depois de consultar o VAR e verificar que Thiago Silva desviou a bola com o braço. Só Gabriel Jesus impediu que este resultado seguisse para o intervalo e já nos descontos faz o 2-1.

Gabriel Jesus foi expulso no segundo tempo após ver o segundo amarelo e o Perú foi tentando aproveitar a chance de estar com vantagem numérica em relação aos brasileiros. No entanto, aos 90', mais uma grande penalidade e desta vez para a equipa de Tite. Após rever o lance no VAR, o juiz da partida assinala falta e Richarlison finaliza o resultado em 3-1.

Com esta vitória já são novos os troféus da Copa América conquistados pela seleção do Brasil.