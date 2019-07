As novas funções de Casillas

.Desde que Casillas sofreu um enfarte do miocárdio durante um treino da equipa em Maio, muitas foram as hipóteses faladas para o futuro do espanhol. Porém, O FC Porto deu o primeiro passo e já deu a conhecer quais serão as novas funções do guarda-redes.

Enquanto recupera, Casillas fará parte do "staff diretivo da equipa de futebol", começaram por explicar em comunicado oficial no site dos dragões. Tratar-se de uma função que será "uma ligação entre os jogadores, treinador e direção, podendo ser alargado a outras funções dentro do clube", explicam. Neste comunicado, surge ainda o comentário de Casillas a este novo desafio, onde se mostra bastante contente, entusiasmado e motivado "Vou fazer algo diferente do que habitualmente fazia, que era estar no terreno do jogo. Vou tentar fazer a ligação entre a equipa e o clube. O mister falou comigo na época passada quando aconteceu a minha situação e disse-me que queria que ficasse com eles, perto dos jogadores, perto dos jogadores mais novos, porque iriam existir várias mudanças. Vou tentar fazer o possível para ajudar os meus companheiros.

Era desejo tanto do clube como do próprio jogador ficar ligado aos azuis e brancos nesta fase de recuperação. Iker Casillas chegou mesmo a apresentar-se para os trabalhos da pré-época juntamente com os seus companheiros.