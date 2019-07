Caso Perin

Ao contrário do esperado, Mattia Perin ainda não é oficialmente jogador do Benfica. O guarda-redes de 26 anos encontra-se atualmente lesionado e, por isso, reprovou nos exames médicos no clube da Luz. Ficou assim acordado entre as duas equipas que a recuperação do jogador continuará a ser feita pelo departamento médico da Juventus e que, finalizado o processo, Perin irá ser oficializado como jogador das águias.

O Benfica publicou um comunicado para explicar a situação:

"O Sport Lisboa e Benfica informa que na sequência da realização dos exames médicos, hoje efetuados, se conclui que o guarda-redes Mattia Perin tem um processo de recuperação superior ao inicialmente previsto, sendo de cerca de 4 meses.

Nesse sentido, houve acordo entre os clubes e os representantes do jogador para que a recuperação de Mattia Perin seja feita na Juventus e, concluída essa fase, se concretize a transferência do jogador, tal como está acordado por todas as partes."