29 dias e 52 jogos entre 24 equipas depois, ficou apurado, no dia 19 de julho, quem seria o novo campeão de África. Numa final frente ao Senegal foi a Argélia quem levou a melhor e venceu por 1-0 com um golo apontado por Baghdad Bounedjah aos 2'.

As duas equipas do grupo C conseguiram eliminar o Quénia e a Tanzânia ainda na fase de grupos e nas restantes fases, o Senegal, deixou para trás Uganda, Benim e Tunísia. Já a equipa de Brahimi venceu a Guiné, a Costa do Marfim e a Nigéria até vencer a taça deste ano.

No passado sábado também ficou apurado que Odion Ighalo foi o melhor marcador da prova mesmo que a Nigéria tenha sido eliminada nas meias-finais e Ismael Bennacer o melhor jogador da edição deste ano.

Em 2019 é o anfitrião Egito que soma mais vitórias na CAN com sete, seguido de Camarões com cinco e Gana com quatro.