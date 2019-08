V.Guimarães cada vez mais perto da Liga Europa

Depois da vitória por 1-0 no Luxemburgo, o Vitória de Guimarães, quis repetir a proeza em casa e ainda aumentou em mais quatro golos a eliminatória e a consequente passagem à próxima fase.

A construção do resultado começou no primeiro quarto de hora com Tapsoba aos 14' a abrir o marcador da noite, permanecendo o 1-0 até ao intervalo.

Alexandre Guedes, aos 63', acrescenta mais um golo para a equipa da casa e aos 88', Tapsoba, bisa na partida, deixando a Jeunesse Esch cada vez mais longe do sonho das competições europeias.

Já no tempo de descontos foi a vez do ex-portista João Carlos Teixeira fechar as contas do jogo e fixar em 4-0 o triunfo da sua equipa.

O adversário dos conquistadores na terceira pré-eliminatória já é conhecido. O Ventspils, da Letónia, venceu também na noite desta quinta-feira o Gzira United por 6-2 no conjuntos dos dois jogos e vem a Guimarães no dia 15 de agosto, uma semana depois do jogo em casa.