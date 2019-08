FC Porto vence pela primeira vez

O homem da noite começou cedo a tentar construir o resultado que em muito a ele se deveu. Zé Luís tentou logo ao início da partida construir um bom resultado para os azuis e brancos, mas só aos 12', é que atira para o primeiro golo da noite após assistência de Luis Díaz.

Porém, o homem do jogo estava do outro lado do campo. Marchesín, aos 18', negou o empate aos sadinos, depois de uma das defesas a que já começa a habituar os portistas.

Dois minutos depois, de novo Zé Luís, a aumentar a vantagem da equipa da casa, fazendo o bis do jogo e da conta pessoal, após análise do lance pelo VAR.

O FC Porto queria mais e foi demonstrando mais capacidade no domínio da parte que chegou ao intervalo com um 2-0, no Dragão. No regresso da pausa, o Vitória, ainda foi pressionando, contudo, o mesmo Zé Luís dos últimos dois golos, acaba por fazer o hat-trick depois de um canto de Alex Telles, aos 63'.

Estava ainda Sérgio Conceição a recuperar do festejo do terceiro golo e Luis Diáz já estava a marcar o quarto, aos 64', depois de uma jogada entre o melhor marcador da noite, Marega e o colombiano que finalizou.

Na próxima jornada, no sábado, há deslocação à Luz e a equipa do Porto viaja até Lisboa no terceiro lugar da tabela classificativa contra o primeiro das águias.