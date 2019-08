SC Braga recebe Spartk Moscovo

Até agora o SC Braga não teve como desiludir os seus adeptos. Pelo contrário, as vitórias pesadas têm sido constantes. Depois de deixar para trás na competição o Brondly (que venceu por 7-3), é agora altura de receber o Spartak Moscovo.

Trata-se de uma das equipas mais temidas do futebol russo, mas a verdade é que a equipa atravessa um momento de crise. Na época passada terminou em 5º lugar e, até agora, permanece nesse mesmo lugar. As duas equipas entraram em campo com motivações semelhantes, isto porque o Spartak ganhou ao ríval CSKA e pretende continuar as vitórias e o SC Braga certamente irá lutar pelo regresso das mesmas, pois perdeu contra o Sporting por 2-1.

Sá Pinto, em conferência de imprensa de antevisão a esta partida, considera o clube "da mesma exigência que o Benfica, FC Porto ou Sporting. Vamos encontrar uma equipa madura, com jogadores internacionais, experientes e com qualidade. Uma equipa muito perigosa no contra-ataque e ataque rápido".

O treinador do Braga conta com algumas baixas na equipa e, não entrando em pormenores sobre os jogadores que serão usados, garante que "vão estar em campo aqueles que têm as características ideais para começar o jogo".

Ricardo Horta, foi o jogador que acompanhou Sá Pinto, e garantiu que o plantel estará "pronto, com muita ambição e ilusão".

Os russos estão mais habituados à presença na Champions League, no entanto chegaram a esta fase depois de vencerem ao Thun por 3-2 fora e 2-1 em casa.

As duas equipas irão entrar em jogo amanhã pelas 19h45.