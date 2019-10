Bruno Fernandes salva derrota

Os boavisteiros marcaram cedo no jogo. Aos 6', Wendel, leva amarelo por derrubar Rafael Costa e Marlon, na cobrança da falta, marca o golo dos axadrezados sem qualquer hipótese de defesa para Renan.

Com a vantagem, Bracali, ia defendendo tudo o que podia e negando o golo aos sportinguistas que chegaram ao intervalo com o dobro da posse de bola.

Após o descanso, a equipa lisboeta, estava decidida em não sair do Porto com uma derrota. Valeu o capitão Bruno Fernandes que, ao jogar em casa, não deixou escapar o livre que enganou o guarda-redes adversário, empatando assim a partida aos 62'.

Aos 77' volta a tremer a equipa visitante. Fabiano aproveita a recarga de uma defesa do guardião do Sporting e desfaz o empate na cidade invicta. No entanto, Jorge Sousa, não tem dúvidas e assinala o fora de jogo.

Com os últimos 15 minutos de jogo bem disputados entre ambas as equipas, os leões acabaram o jogo com 10 elementos depois da expulsão do capitão que viu o segundo amarelo aos 90'.

O Sporting CP, com este resultado, acaba a 5ª jornada em quinto lugar com 8 pontos e o Boavista em quarto com 9 pontos.