Messi vence The Best 2019

A gala deste ano começou por premiar Dániel Zsóri, jogador do MOL Vidi FC, que recebeu o galardão Puskas graças ao seu pontapé de bicicleta no último minuto de jogo.

Jurgen Klopp, técnico do Liverpool venceu na categoria de melhor treinador depois da conquista da Champions e da Supertaça Europeia frente ao Chelsea, assim como Alisson que tal como o seu treinador conquistou o melhor na sua categoria.

No futebol feminino Sari van Veenendaal do Atletico Madrid é eleita a melhor guarda-redes e Jill Ellis, selecionadora dos EUA, a melhor treinadora do mundo. Já a melhor jogadora do mundo é Megan Rapinoe também dos EUA e do Reign FC.

No Onze do ano feminino ficaram Sari van Veenendaal, Lucy Bronze (Lyon), Wendie Renard (Lyon), Nilla Fischer (Linköpings FC), Kelley O'Hara (Utah Royals FC), Amandine Henry (Lyon), Julie Ertz (Sarpsborg 08 FF), Marta (Orlando Pride), Rose Lavelle (Washington Spirit), Megan Rapinoe e Alex Morgan (Orlando Pride).

Já no Onze do Ano masculino venceu Alisson, Marcelo (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), De Ligt (Juventus), Van Dijk (Liverpool), Modric (Real Madrid), Frenkie de Jong (Barcelona), Mbappé (PSG), Messi (Barcelona), Hazard (Real Madrid) e Ronaldo (Juventus).

Leo Messi venceu ainda o prémio do The Best com 46 pontos, somando assim a sua sexta vitória em galas que premiam o melhor do mundo. Van Dijk foi segundo com 38 pontos e Cristiano Ronaldo terceiro com 36 pontos.