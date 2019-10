Resultado a zero

O Vitória cedo começou a ameaçar. Davidson ganha a bola na esquerda, remata forte a roçar a barra. Minutos mais tarde, foi a vez de Rochinha deixar os seus adeptos de olhos postas na baliza, ao rematar cruzado no segundo poste, mas acabou por sair ao lado.

Nos primeiros instantes de jogo, foi o Vitória que esteve por cima e, só aos 16', é que o Benfica conseguiu fazer o primeiro lance de perigo. Taraabt da esquerda cruza e Jardel aparece a cabecear, mas a bola acabou por passar muito próximo do segundo poste. Dez minutos mais tarde, Gedson atirou à trave.

O Benfica só conseguiu recuperar e impor-se mais no jogo com a entrada de Seferovic, que deu mais intensidade à equipa. Ainda assim, era a equipa visitante que estava mais próxima do golo e antes do intervalo Pedrão voltou a ameaçar, ao atirar à trave. Na recarga, Bonatini atira ao poste e, numa terceira tentativa, Davidson atira à figura de Zlobin.

A segunda parte começou e tudo parecia estar igual. Davidson fez uma grande jogada pela esquerda, deixando Tomás Tavares para trás e cruza ao segundo poste, onde aparece Bontaini que cabeceou ao lado. Logo depois, Davidson rematou forte à entrada da área, mas contra a figura.

Aos 68' surge o lance perigoso do Benfica, com Evangelista a arriscar e a rematar do meio-campo, a bater na trave. Um minuto depois, Rafa combina com Seferovic e entra na área, mas Sacko corta para canto. E em consequência desse canto, a bola chegou a Caio que cabeceou e a bola foi ter com Seferovic que se preparava para marcar. Mas Sacko fez o corte na altura certa.

Aos 80' Rafa joga pela direita e toca de calcanhar para o cruzamento de Tomás Tavares. Seferovic tentou cabecear, mas não conseguiu. Minutos depois, Rafa voltou a ameaçar, ao rematar na área. Mas o remate acabou por ser desviado e saí pela linha final.

O resultado acabou mesmo por ficar a zero.