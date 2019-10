Prova de fogo para os leões

Não têm sido fáceis os últimos tempos para a equipa de Leonel Pontes, pois é algo que vem ainda antes do despedimento de Marcel Keizer.

Com uma série de maus resultados, e culminando na última derrota frente ao Famalicão em casa, Frederico Varandas enfrenta uma prova de fogo para se manter na frente do clube.

O adversário desta vez são os vilacondenses que querem repetir a proeza do campeonato em que venceram os verdes e brancos no norte do país neste que será o primeiro jogo do grupo C para ambas as equipas.

Do lado de Alvalade, o técnico, não poderá contar com Ristovski devido a lesão e com Fernando que tem tido problemas de adaptação a clube.

A partida terá inicio esta quinta-feira, às 20h, no Estádio José de Alvalade com arbitragem de Manuel Mota.