Sporting eliminado da Taça de Portugal

O Sporting foi a primeira equipa portuguesa a jogar para Taça de Portugal. E cedo tentaram inaugurar o marcador. Luíz Phellype desvia ao primeiro poste, depois de receber de livre por Vietto. Mas, acaba por passar ao lado. Pouco tempo depois, foi a vez de Borja tentar a sua sorte, mas, de novo, a bola passou ao lado do poste da baliza do Alverca. Vietto, também, tentou com um remate forte, mas João Victor defendeu, mostrando que estava atento.

Aos 10' o marcador é inaugurado para o lado da equipa da casa. Alex recebeu a bola no meio, rodou e rematou para o primeiro golo da noite.

Já ao entrar na primeira meia hora de jogo, Alex tentou bisar na partida, mas o seu cabeceamento acabou por sair por cima. No lado do Sporting, Vietto rematou de longe, mas, mais uma vez, João Victor estava atento e afastou o perigo para longe.

Ainda antes do intervalo, os leões tentavam dar a resposta que faltava e procurar o empate. Vietto conseguiu ganhar espaço na área, mas André Duarte fez o corte na hora certa. No lado do Alverca, Erik amorteceu a bola com o peito e de pontapé de bicicleta obrigou Maximiano a fazer uma grande defesa.

Foi já na segunda parte que o segundo golo da noite surgiu. Depois de batido o canto, a bola ficou perdida na zona da marcação de grande penalidade, onde apareceu Luan para aumentar a vantagem da sua equipa.

O Sporting fazia o que conseguia. Bruno Fernandes rematou forte de livre, mas a bola bateu no ferro. Mais tarde, Vietto deu a bola para o médio, mas o remate acabou por ser cortado por um defesa do Alverca. Antes do apito final, Bolasie remata forte na área e João Victor fez uma defesa fantástica, impedindo o perigo mais uma vez.

O resultado acabava mesmo por ficar 2-0 para o lado do Alverca e o Sporting era, assim, eliminado da Taça de Portugal.