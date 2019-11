Liga dos Campeões: Empate caseiro no FC Porto-Rangers

O FC Porto inaugurou o marcador aos 36 minutos, através do remate forte de Luis Diaz fora da área, não dando hipóteses para o guarda-redes escoces, Allan McGregor.

Mas não tardou muito quando desta vez o seu compatriota colombiano, Alfredo Morelos igualou a partida antes do intervalo.

Com o jogo bem distribuído para cada lado, a equipa de Steven Gerrard conseguiu dominar em algumas ocasiões da segunda-parte, e quase chegava ao golo aos 53 minutos, quando Augustin Marchesín nega o remate forte de Morelos.

Sendo que, os azuis e brancos também tiveram oportunidades para se adiantar no marcador aos 86 minutos, quando o guarda redes McGregor fez duas defesas seguidas, ambos remates de Tiquinho Soares e Mateus Uribe.

Dois golos colombianos:

Unstoppable! 🚀



Luis Díaz with a sublime strike for Porto! 👏



Allan McGregor stood no chance... pic.twitter.com/DBBUjP6LOJ — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 24, 2019

Morelooooooooooos! 💙❤️



A 10th European goal of the season for El Bufalo 🐃



Clinical from the Colombian! 🔥 pic.twitter.com/BFx0qoHL72 — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 24, 2019

As declarações dos jogadores ao fim do jogo:

As declarações de Pepe ao fim do jogo:

"Faltava pouco tempo para acabar a primeira parte quando sofremos o primeiro golo. A equipa tentou reagir na segunda parte, mas eles têm jogadores de muita qualidade na transição. Foi um jogo muito equilibrado, é um grupo difícil e está tudo em aberto, mas temos de pensar já no próximo jogo para o campeonato.

"Se fossemos para o intervalo com 1-0, o jogo ia ter outra história na segunda parte. Tentámos arriscar um pouco com muita circulação de bola, tentámos entrar nos corredores, mas eles são muito fechados no centro. Eles fizeram o jogo deles, nós estávamos alertados para isso, mas fica o espírito de equipa. Trabalhámos muito".

"O FC Porto joga sempre para ganhar. Na Escócia vai ser assim, vamos fazer o nosso jogo. Sabíamos que ia ser um grupo difícil e vamos ter de lutar até ao final".

Depois de ter marcado o seu primeiro golo Europeu, Luis Diaz revelou os desejos de Sérgio Conceição:

"O mister pediu-me muito para ir mais para dentro, para que o Alex [Telles] pudesse ter via aberta e criar muitas ocasiões de golo por aí. Foi um jogo muito equilibrado.​​​

(Marquei) um golo que ajudou a equipa, mostrámos atitude, criámos uma grande ocasião de golo, mas não apareceram os três pontos que queríamos.

"Foi um ponto muito importante para nós, agora há que descansar e fazer um bom jogo no fim de semana".

Sérgio Conceição após o empate:

"Numa primeira fase fizemos e estávamos a fazer essas variações do centro de jogo, mas a aproximação à zona da bola não era a melhor. O adversário também teve o mérito de se fechar bem, olhar para o jogo e perceber que os alas que jogaram são diferentes, com mais rigor defensivo, a pensar na nossa dinâmica. Cabia-nos tentar desfazer essa organização defensiva do adversário. Devíamos ter feito um pouco mais para conseguirmos a vitória".

Naquilo que foram as transições do adversário, em termos de trabalho, essa reação tem de ser forte e a transição ataque-defesa também, em termos daquilo que tem de ser a ocupação do espaço. Como disse anteriormente, muitas vezes, o posicionamento dos nossos alas e avançados não foi o melhor."

O foco seguinte:

Os Dragões iram defrontar o líder da Primeira Liga, Famalicão, este domingo as 17:30 no Estádio do Dragão.

Lembre-se que, os Famalicenses ainda não perderam nenhum jogo, contando com seis vitórias e um empate.

O FC Porto ocupa a terceira posição, a um ponto do líder.