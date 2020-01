El Guaje termina a carreira

Foram 14 títulos no total que David Villa conquistou ao longo da sua bonita carreira que, no final desta temporada, chega ao fim. O anúncio foi feito pelo próprio jogador em conferência de imprensa, cumprindo a promessa que fez a si mesmo "prefiro deixar o futebol, antes que o futebol me deixe a mim".

El Guaje, como é carinhosamente tratado, começou a sua carreira nos juniores B do Langreo, seguindo depois para o Sporting Gijón, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid, Melboune City, New York City FC e Vissel Kobe.

Dos 14 títulos conta-se um campeonato do Mundo de Clubes, um Mundial, um Europeu, uma Champions League, uma supertaça Europeia, três Ligas Espanholas, três Copas Del Rey e três super taças de Espanha. Como prémios individuais, recebeu o prémio de melhor equipa do Europeu, da FIFA Team Of The Year e de melhor marcador no campeonato da Europa.

Villa tem 37 anos e, até ao dia de hoje, marcou 383 golos, 732 partidas, 98 das quais foi ao serviço da Seleção Espanhola.