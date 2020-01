FC Porto: Soares torna-se o jogador mais goleador em Chaves.

O FC Porto garantiu carimbo para a final four da competição no passado domingo, com golos de Tiquinho Soares (2), Moussa Marega e Luis Diaz.

Os dois golos de Soares marcaram um novo feito, ultrapassando assim Domingos Paciência e também Mário Jardel que marcou por oito vezes frente aos flavienses.

Soares passou a ser o melhor marcador dos duelos entre Chaves e FC Porto



Melhores marcadores nos jogos entre Chaves e FC Porto:

9 SOARES⬆🔝

8 Jardel

6 Domingos pic.twitter.com/ANhGXOUKfd — playmakerstats (@playmaker_PT) December 22, 2019

Soares, um talismã:

Com destaque no Playmaker Stats, Soares saltou com impulse para cabecear a bola para o fundo da baliza por duas vezes. Mas esta não foi a primeira vez em que o número 29 ajudou a sua equipa, já com a camisola portista, Soares foi importante diante os triunfos com o Vitória de Guimarães em 2017, 2018 e 2019.

Sérgio Conceição considera o brasileiro como um talismã para a equipa portista com muitos golos marcados. Passando assim a ser o segundo brasileiro com mais golos marcados em duelos contra o Chaves.