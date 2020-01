Moreirense recebe FC Porto

O FC Porto encontra-se em segundo lugar, a quatro pontos do rival SL Benfica, e o Moreirense é o 13º classificado. Os dragões não vencem no terreno do Moreira há quatro épocas, isto depois de dois empates nas últimas duas temporadas, em que Sérgio Conceição, técnico do FC Porto diz não estar "preocupado com o histórico".

Em conferência de imprensa, o treinador da equipa de Moreira de Cónegos, Ricardo Soares, disse que lutará pela vitória frente aos dragões e que esta é uma equipa "com poucos mas alguns pontos fracos". A equipa sente que tem capacidades para vencer o FC Porto, apesar da existência de dificuldades.

Já Sérgio Conceição diz que espera um Moreirense que tem feito um "campeonato interessante (...) organiza muito bem a sua equipa, consistentes defensivamente e depois espreita o ataque".

Para este confronto, Pepe e Zé Luís falharam o jogo devido a lesões. Zé Luís conta com uma inflamação no joelho esquerdo, e o Pepe lesionou-se no clássico frente ao Sporting, na jornada passada. Já Marcano não vai a jogo devido a castigo.

Em substituição da zona central da defesa, Sérgio Conceição vai dar lugar a Mbemba e Diogo Leite.

O encontro entre as duas equipas está marcado para as 21:15h desta sexta-feira.