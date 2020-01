Águias somam e seguem

Apesar da equipa da casa ter entrado melhor nos primeiros 10 minutos do jogo, foi mesmo a equipa nortenha a primeira a marcar. Aos 20', Mehrdad Mohammad, enganou Ferro e rematou direto ao fundo das redes de Vlachodimos, fazendo o primeiro e único golo da partida para a sua equipa.

A resposta dos benfiquistas foi imediata e até ao intervalo foi tentando criar os espaços para que pudesse alterar o resultado no marcador. Criar espaços também era com a equipa visitante. Sempre que conseguia, respondia aos ataques das águias e com perigo para a baliza do grego do Benfica.

Com o intervalo, a garra dos dois oponentes não desmoronou e continuavam a tentar a sua sorte: a equipa de Bruno Lage ambicionava o empate e os avenses aumentar a vantagem. Ditou a sorte que aos 76', num lance de grande penalidade, Pizzi, instalasse o empate que Beunardeau teimava em negar.

Para não deixar encurtar a distância sobre o FC Porto, era imperativo ao clube de Luz vencer em casa. E assim foi. Aos 89', mesmo quase a entrar no tempo de compensação, André Almeida, diz presente no logo e desfaz o empate, passando a vitória do jogo para o lado da sua equipa.