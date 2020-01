SC Braga na final da Taça da Liga

Os arsenalistas entraram e acabaram melhor a partida desta noite. Foram os primeiros a marcar por Ricardo Horta logo aos 8'. Paulinho assiste o internacional português e lança a equipa para a frente do marcador.

Com o jogo dominado pela equipa que jogava em casa, os leões, só fizeram o primeiro remate aos 25' com Bruno Fernandes a mandar a bola por cima da baliza adversária.

Aos 44', e com o jogo mais organizado, o Sporting chega ao empate. Mathieu de pé esquerdo aproveita falta cobrada por Bruno Fernandes para fazer a equipa chegar à igualdade em cima do intervalo.

Com o intervalo, vieram as duas equipas mais bem preparadas e com mais capacidade para desfazer o empate conseguido no último minuto da primeira parte.

Porém, o SC Braga, conseguiu, 10 minutos depois, voltar a ficar por cima do jogo, crescendo e criando mais dificuldades ao adversário e aos 61' tinham a vantagem de estarem com mais um jogador em campo. Bolasie foi expulso depois de revisão de imagens no VAR por falta sobre Sequeira.

Com 10 em campo, a equipa de Alvalade, foi perdendo espaço no jogo e o adversário foi procurando alterar o resultado através disso. Galeno ameaçou aos 84' e Paulinho concretizou no último minuto do jogo.

Estava desfeito o empate na pedreira, mas ainda houve lugar para a polémica. O árbitro deu quatro minutos de compensação e no último minuto Mathieu é expulso por ação faltosa sobre Esgaio e a partir daí instalou-se a confusão nos dois bancos. A partida acabou com Eduardo (SC Braga) e Borja (Sporting CP) expulsos devido aos incidentes no final.