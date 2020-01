Dragões marcam presença na final da Taça da Liga

Adivinhava-se um jogo intenso na pedreira para se descobrir o segundo finalista da Taça da Liga. No entanto, não foi isso que as duas equipas proporcionaram nos primeiros quinze minutos de jogo, oferecendo pouca intensidade desde o início.

O jogo foi seguindo bem disputado com ambos os clubes a tentar desfazer o zero a zero no marcador ainda antes do intervalo, mas sem grande eficácia.

Nos segundos 45 minutos, os vitorianos, entraram mais determinados a voltarem jogar domingo frente ao SC Braga e foram mesmo os primeiros a marcar, 20 minutos depois. Soares faz falta sobre Bonatini e Jorge Sousa, com a confirmação do VAR, assinala grande penalidade concretizada por Tapsoba.

Porém, a festa dos vimaranenses apenas durou 1 minuto, pois Alex Telles também queria marcar presença na final de domingo. O esquerdino do FC Porto aproveita uma perda de bola do companheiro Luis Díaz e remata com toda a força para o igual.

Com o empate feito, todas as possibilidades estavam em aberto. Contudo, foram os azuis e brancos que levaram a melhor. Soares tenta redimir-se de ter praticamente dado o golo ao adversário e desfaz o um a um, aos 75'.

Já no tempo de compensação, o Vitória de Guimarães, volta a marcar, mas o árbitro da partida recorre ao VAR e assinala falta de João Pedro sobre o guardião portista antes de rematar às malhas.

O FC Porto junta-se assim ao SC Braga na final da Taça da Liga a jogar-se neste sábado, às 19:45, no Municipal de Braga.