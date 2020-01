Liverpool permanece invicto

Na 24ª jornada da Premier League, Nuno Espírito Santo, tentava o ataque ao 5º lugar da tabela caso derrotasse a máquina que Klopp montou este ano na sua equipa que já conta com 40 partidas sem derrotas. NES não conseguiu vencer, mas esteve perto de conquistar pelo menos um ponto na partida.

Começou cedo a construção do jogo. Aos 8', Henderson, inaugura o marcador e mostra o porquê da sua equipa estar no patamar que está época. O árbitro da partida teve dúvidas na legalidade do golo, no entanto, o VAR, confirmou que a equipa de Liverpool tinha marcado de forma legal.

Se na primeira parte, o 11 do noroeste de Inglaterra marcou cedo, os do centro foram ainda mais rápidos na segunda. Jimenéz só precisou de 6 minutos para restabelecer a igualdade no marcador e fazer sonhar com a quinta posição.

Num jogo bem mais disputado na segunda parte, com perigos quer para a baliza de Rui Patrício, quer para a de Alisson Becker, o português foi evitando sofrer golos, mas neste campo foi o brasileiro que levou a melhor. Um outro brasileiro, Roberto Firmino, enganou o guarda-redes da seleção nacional e aos 84' fecha o resultado do jogo.