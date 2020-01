O caminho de Portugal no Europeu de Andebol

Portugal acolheu a primeira edição da competição em 1994, mas ficou em último lugar, 12ª posição. Após 14 anos de ausência, e esta foi a sexta vez que está a disputar o Europeu, e chegou mesmo a pensar na qualificação para as meias-finais.

A equipa das quinas venceu a Hungria por 34-26 (última jornada no main round), conquistando, assim, a melhor classificação de sempre no Europeu, e agora vai disputar o quinto lugar com a Alemanha, em Estocolmo. Isto significa que superará a sétima posição alcançada em 2000, na Croácia.

Neste torneio, ainda, Alfredo Quintana (Guarda-Redes), Rui Silva (Central) e João Ferraz (Lateral-Direito) causaram sensação e a Federação Europeia de Andebol (EHF) nomeou estes três jogadores para a equipa All-Star do Europeu.

Desta forma, Portugal fez história no Euro'2020 de andebol, no qual pode terminar no quinto ou sexto lugar da competição. Com isto assegurou a presença no torneio de qualificação olímpico e caso supere, Portugal estará nos Jogos Tóquio 2020.