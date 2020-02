V. Setúbal recebe FC Porto

Carlinhos, o médio do Vitória de Setúbal responsável por falar sobre o jogo deste sábado, frisa que a equipa não vai ter em conta a crise em que o FC Porto se encontra. O médio sabe que há uma maior pressão para este jogo, depois do FC Porto ter pedido a final da Taça da Liga, mas realça que no Bonfim vai estar uma "equipa grande".

"Sabemos que atravessamos um bom momento e temos de nos focar no nosso trabalho. Pode haver pressão no lado de lá por causa da final da Taça da Liga que não venceram, mas é o FC Porto, uma equipa grande. Temos de manter a cautela e fazer o melhor para a nossa equipa", continuou na conferência de imprensa Carlitos.

Confrontado com o facto de o Vitória de Setúbal sair derrotado desde 1983 no Bonfim, o jogador mostrou-se surpreso por não conhecer esse facto, mas garantiu que a equipa vai fazer o "melhor para conseguir essa vitória".

Do lado dos Dragões, a conferência de imprensa de Sérgio Conceição ficou marcada pelo confronto ao tema da união no clube. lembre-se que no final do jogo da Taça da Liga, Sérgio Conceição nas declarações finais acusou falta de união no clube e deixou o seu lugar à disposição do presidente. Em relação a isso, o treinador apenas disse que "Os treinadores estão sempre com as malas prontas, por isso, estarei cá enquanto o presidente achar que tenho capacidade", dizendo, ainda, que dá a mesma importância a todos os elementos do clube.

Em relação ao jogo no Bonfim, de novo, o facto de o FC Porto conseguir a vitória à 37 anos foi abordado e Sérgio Conceição garantiu não existir "jogos fáceis, este Vitória esta num momento interessante e é uma equipa consistente".

Conceição admitiu que no jogo passado, contra o Gil Vicente que acabou por ganhar 2-1, ficou marcado por alguma intranquilidade e pressão nos jogadores, mas garante que isso está "completamente ultrapassado e vamos apresentar-nos bem num campo difícil".

Vitória de Setúbal, que ocupa a oitava posição da Primeira Liga com 25 pontos, e FC Porto, em segundo lugar com 44 pontos, entram em campo neste sábado pelas 18h.