Estreia de Bruno Fernandes no United a zeros

Era grande a pressão sobre as duas equipas no duelo de Old Trafford, tendo em conta que ambas contavam com 34 pontos e era imperativa a vitória quer de uma quer de outra.

O adversário da equipa da casa era a equipa mais portuguesa do campeonato inglês que tem vindo a demonstrar a sua qualidade desde que subiu ao primeiro escalão. Já o Man United apresentou-se apenas com um português no onze: Bruno Fernandes.

O ex-médio dos leões teve uma estreia de sonho: bastante inserido no jogo dos reds, inclusive com 5 remates e 3 deles à baliza de Rui Patrício, e ainda foi eleito o melhor em campo. Só faltou mesmo a vitória.

Com um jogo bem disputado das duas equipas, e com De Gea e Patrício a impedirem que a bola entrasse nas suas balizas, o empate foi mesmo o resultado final ainda que Dalot tentasse no minutos final arrumar com o jogo. Desta vez não foi o guarda-redes português a impedir o golo. O defesa é que não foi certeiro no rumo da baliza.

Manchester United segue assim em 6º e o Wolves em 7º, ambos com 35 pontos e com Mourinho a um ponto e menos um jogo.