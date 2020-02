SC Braga ataca o terceiro lugar

Com Bruno Fernandes na bancada a apoiar os ex-colegas, os leões, foram mostrando que queriam fazer boa figura e acabar com a hegemonia de Rúben Amorim.

No primeiro quarto de hora da partida, o ritmo de jogo seguia sem grande intensidade, mas na última meia-hora da primeira parte, foi mudando. Ambas as equipas começaram a atacar mais pelo terceiro lugar.

Com o intervalo, os guerreiros do Minho, mostraram que era mesmo para vencer e que não iam deixar de ganhar ao segundo grande em duas semanas. No entanto, a solução ainda não estava em campo.

Aos 64', os arsenalistas, já estavam a dominar no meio campo dos lisboetas que quase nada conseguiam fazer para impedir o ataque adversário.

Trincão, o novo jogador do Barcelona, saltou do banco aos 67' e só precisou de 9 minutos para sentenciar o resultado. Numa jogada meia atrapalhada começada no internacional sub-20, Galeno vê o seu remate à baliza cortado por Neto, mas que resultou em golo pelo colega que rematou na zona de penálti.

Perante a passividade da equipa de Silas que só aos 93' teve a grande chance de golo com Matheus a negar o empate a Vietto, nada restou aos visitados a defesa dos 3 pontos.

Com a vitória deste domingo, para além da conquista do terceiro lugar ao Sporting e Famalicão, o SC Braga, conquista a sétima vitória consecutiva com o novo técnico desde a saída de Sá Pinto.