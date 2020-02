Reviravolta na Luz

Os líderes do campeonato apresentam-se a jogo com uma equipa um pouco diferente do habitual: Ferro, Rafa, Vinicius e Weigl ficaram de fora para fazer entrar Jardel, Gabriel, Chiquinho e Seferovic.

A partida começou intensa na Luz com visitados e visitantes a quererem fazer resultado logo desde o início. Pizzi e Toni Martinez tiveram as melhores oportunidades para mudar o resultado ainda antes do intervalo, mas sem sucesso.

Com o resultado a nulos até ao intervalo, Bruno Lage, foi obrigado a alterações na equipa para poder vencer os nortenhos. Jardel não regressou para a segunda parte, cedendo novamente o lugar a Ferro.

Mesmo com a alteração, os famalicenses, estavam obstinados a marcar. No entanto, aos 53', a mão de um dos defesas, dá grande penalidade para as águas. Pizzi é chamado a marcar e não falha o alvo.

Sete minutos depois chega o empate. Pedro Gonçalves combina com Diogo Gonçalves e conseguem derrubar a trincheira benfiquista para chegar ao empate.

O técnico benfiquista não queria ficar com este resultado que o colocava em desvantagem para a segunda mão e lança mais dois titulares: Vinícius e Rafa. Porém, a estratégia parecia desmoronar. Aos 73', volta a marcar o Famalicão, desta vez com Toni Martínez a vencer Vlachodimos.

Numa partida que parecia relançada, com ambas as equipas a querer a vantagem para o segundo jogo, Rafa empata a partida aos 78' de recarga num jogo que praticamente até ao fim se conduzia para a igualdade. Gabriel impediu que isso acontecesse no último minuto da compensação quando marcou o terceiro encarnado e acartou para a sua equipa a vantagem sobre o adversário.