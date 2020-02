Clássico entre centrais

Considerados centrais de respeito do futebol português, o capitão do FC Porto e o menino da formação benfiquista, vão mostrar mais uma vez do que são capazes de fazer pelas suas equipas.

O espanhol, que fez toda a sua formação no Racing Santander, chegou à cidade invicta pela primeira vez em 2014. Após quatro anos pelo norte de Portugal, rumou ao Roma a custo zero. Porém, foi menos utilizado, passando de titular e capitão a reserva no campeonato italiano.

Apesar da resistência dos adeptos, Iván Marcano, voltaria no ano seguinte a jogar de azul e branco ao peito numa segunda oportunidade dada pelo presidente do clube. Desde que regressou já são 30 os jogos e 5 os golos apontados. Para além disso, ao longo da carreira já conquistou dois campeonatos gregos e uma taça nacional ao serviço Olympiacos, uma supertaça russa pelo Rubin Kazan e um campeonato português pelos portistas.

No adversário direto encontra-se o central do momento. Rúben Dias para além das camadas infantis do Estrela da Amadora, não conheceu mais nenhum clube até hoje. No Benfica desde 2008 (altura em que ingressou na equipa dos infantis), sem nunca ter sido emprestado a outro clube, foi fazendo estragos aos adversários por onde foi passando.

Com apenas 22 anos, já foi chamado por Fernando Santos para fazer várias internacionalizações ao serviço da seleção A. A estreia foi em maio de 2018 num amigável frente à Tunísia e desde aí fez a Liga das Nações, da qual Portugal se sagrou vencedor, e a qualificação para o Euro 2020. Esta temporada são já 31 os jogos ao serviço dos encarnados e 2 os golos apontados.

Este sábado irão com toda a certeza fazer parte dos onze das suas equipas, onde poderão acrescentar mais um jogo e, quem sabe, mais um golo que possa ser decisivo para a partida. FC Porto - SL Benfica está marcado para este sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão.