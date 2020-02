Jogador do FC Porto, Jesus Corona golo de Janeiro foi votado o melhor da Liga Portuguesa.

Jesus Corona está a ter uma excelente época com o Futebol Clube do Porto onde já atuou 34 jogos em todas as competições. Tecatito como é assim conhecido por colegas de equipa, já contribuiu para 17 assistências este ano para os azuis e brancos.

No começo de Janeiro, o Porto visitou o terreno do Moreirense onde a equipa de Sérgio Conceição saiu vitoriosa por 4-2. Nesse jogo, o mexicano marcou dois dos quatro golos, com um deles a ser escolhido para o melhor do mês de Janeiro da Liga Nós.

Foi o quarto e último golo pelos Dragões aos 85 minutos, remate forte Corona que ajeitou a bola com o pé e a bola foi parar ao fundo da baliza, não dando hipóteses para o guardião dos verdes e brancos.

Um jogador muito importante para o clube:

O começo de campeonato não tem sido fácil para Conceição, sido eliminado da Liga dos Campeões depois da surpreendente derrota no Estádio do Dragão, contra os russos Krasnadar na fase de grupos. Os porristas ainda estão na Liga Europa, e vêm progredido para os 16-avos de final.

A luta pelo título também não tem sido fácil, com os Dragões a chegarem a estar a 7 pontos do líder rival, Benfica. Depois da vitória contra os encarnados, a distância diminuiu para quatro pontos, só que haverá muito trabalho e dedicação para manter a corrida pelo título, tendo em conta que a equipa do Dragão tem compromissos Europeus com o Bayer 04 Leverkusen no final de fevereiro, tendo de eliminar os alemães para avançar para a próxima fase.