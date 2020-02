Sporting desloca-se a Vila do Conde

O SCP atualmente encontra-se no terceiro lugar da tabela classificativa, com 35 pontos, já a equipa de Vila do Conde está no quinto com 32 pontos.

Na sua antevisão, Sillas não poupou elogios ao treinador adversário, dizendo que "já foi meu treinador, gosto muito dele", e também deixou enaltecimentos à equipa do Rio Ave, onde afirmou que "tem um plantel com muito bons jogadores (...) vem de uma série de resultados positivos", acrescenta. Contudo, o técnico dos leões diz ter "argumentos para ir ao Rio Ave ganhar".

Preparou o seu grupo de igual forma, "não preparámos o jogo a pensar na dinâmica de ataque do adversário, sabemos que temos de conhecer o adversário e fazer algumas coisas para os anular", declara Sillas. Não espera um jogo fácil, uma vez que "o Rio Ave é uma das equipas em Portugal que pratica um futebol mais atrativo", remata.

Carlos Carvalhal, na sua antevisão, diz que o Sporting é o favorito nesta partida, contudo a equipa de Vila do Conde já derrotou a equipa leonina por duas vezes. Desta forma, o técnico afirma que a equipa tem vontade de vencer e que tem os objetivos bem definidos.

Para esta partida, o Sporting não poderá contar com Acuña, Mathieu, Vietto (viu o quinto cartão amarelo), Renan Ribeiro e Luiz Phellype (lesionados). Do lado do Rio Ave, ficam de fora Nadjack e Jambor, ambos lesionados.

O encontro entre as duas equipas está marcado para este sábado, pelas 20:30h.