FC Porto garante vitória em terreno do Vitória de Guimarães após jogo polémico

Estádio Dom Afonso Henriques foi o palco para o jogo desta tarde de domingo a contar para a 21ª jornada, entre Vitória de Guimarães e Futebol Clube do Porto.

O jogo contou com a vitória de 2-1 para os Dragões que ficam agora apenas á um ponto do líder da Primeira Liga, Benfica.

Douglas, o guardião do Guimarães contribuiu com o golo dos azuis e brancos logo aos 10 minutos, depois de uma inicial defesa sua ter entrado para a sua própria baliza. Num jogo completamente repartido para cada lado, a equipa de Ivo Vieira veio a empatar a partida pouco depois do intervalo, com os Dragões a desperdiçarem oportunidades de aumentar a vantagem.

Bruno Duarte encontrou-se isolado na pequena área e cabeceou para o fundo da baliza de Marchesín, que não o conseguiu acompanhar.

Diz não ao racismo!

Infelizmente a jornada desta tarde veio a ser marcada por insultos racistas ao jogador do Porto, o maliano Moussa Marega. Sérgio Conceição revelou a seguir ao jogo que o seu jogador foi insultado "desde o aquecimento," só que as criticas vieram a ser mais visíveis após o seu segundo golo. Marega, deu a vitória aos portistas depois de uma longa assistência, na qual o número 11 dos Dragões passou pelos defesas vilamarenses, rematando por cima do guarda-redes.

Com este triunfo, a equipa de Conceição está apenas a um ponto do seu rival. Lembre-se que, o Porto estava a sete pontos do Benfica no final de semana passado, mas com a vitória de 3-2 diante Bruno Lage e a derrota do Benfica de 1-0 no Estádio da Luz contra o SC Braga, fez com que os azuis e brancos aproveitassem a escorregadela dos encarnados. Enquanto que, o Guimarães continua em oitavo lugar com 28 pontos.

Conceição mostrou o seu descontentamento ao que passou em dentro de campo, levando Marega a deixar o relvado por conta dos comentários racistas por parte de alguns adeptos.

"O que tenho a dizer hoje, perdoem-me as pessoas... Eu gosto de falar do jogo, da dinâmica, mas o jogo passa para segundo plano quando acontece algo do género. Estamos completamente indignados. Sei a paixão que existe no Vitória pelo clube, mas acho que a maior parte dos adeptos não se revê no que se passou aqui hoje. Insultaram desde o aquecimento o Moussa Marega. Somos uma família, independentemente da nacionalidade, cor da pele, cor do cabelo. Somos humanos e merecemos respeito. O que se passou aqui foi lamentável".

A claque dos Super Dragões expressaram o seu apoio após o final do jogo.

Próximo jogo:

As provas Europeias estão de volta esta semana com o Porto a ter encontro marcado na Liga Europa onde irão viajar até Alemanha para defrontar o Bayer 04 Leverkusen na quinta-feira por volta das 20:00 horas.

O Guimarães entra em ação para a Liga na sexta-feira diante ao Clube Desportivo das Aves.