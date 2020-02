O sonho europeu

A luta pelos oitavos de final segue com o FC Porto e o Sporting que também entram em competição esta quinta-feira.

O FC Porto é a equipa portuguesa que tem a vida mais dificultada. Como adversário encontra o Bayer Leverkusen que, após a pausa de inverno no campeonato, se encontra numa fase feliz, com cinco triunfos, dos quais ao Dortmund por 4-2, e apenas uma derrota. Porém, o FC Porto está numa fase de união e crescimento dentro do clube que tem dado frutos com duas vitórias consecutivas, uma delas ao rival Benfica por 3-2 em casa dos azuis e brancos e a mais recente vitória ao Vitória de Guimarães por 2-1, um jogo que ficou marcado pelas palavras de racismo ao jogador Marega.

Para chegar a esta fase o FC Porto venceu o Young Boys no Dragão por 2-1 e fora, também, por 2-1. O Feyenoord foi a segunda equipa que defrontou os Dragões, conseguindo a vitória em casa por duas bolas a zero e o FC Porto deu a volta ao resultado no Dragão e venceu por 3-2. Resta o Rangers que no Dragão ficou empatado a uma bola e na Escócia os azuis e brancos perderam por 2-0.

Sérgio Conceição sabe que tem pela frente uma equipa "fortíssima", mas promete não lhes facilitar a vida e criar algumas dificuldades. "É uma equipa muito difícil de defrontar e com características muito interessantes. Temos consciência de que vamos ter dificuldades, mas eles também", acrescentou. Conceição falou também sobre o momento positivo que a equipa está a atravessar, conseguindo ganhar pontos no campeonato, e quer aproveitar isso a seu favor.

O Sporting é a única equipa portuguesa a iniciar esta luta da Liga Europa em casa, por não ter sido cabeça de série no sorteio. Os leões enfrentam o Istambul, a equipa menos cotada, mas que para trás deixou a Roma, Borussia Monchengladbach e Wolfsberger.

Na segunda fase do campeonato português, o Sporting entrou a perder pontos, ao perder quatro dos oito jogos já jogados desde o início do ano e será, também, o primeiro jogo a contar para uma competição europeia sem a presença de Bruno Fernandes.

A nível de resultados, o Sporting perdeu com o PSV, em casa do adversário, por 3-2 e contra o LASK Linz, também fora, por 3-0. Como vitórias somou um 2-1, em Alvalade, ao LASK Linz, 1-0, também em Alvalade, ao Rosenborg, que voltou a ganhar em casa deste por 2-0. Se na primeira volta com o PSV o Sporting saiu derrotado, na segunda volta goleou por 4-0 a equipa.

Em conferência de imprensa de antevisão a este jogo, Silas assumiu o favoritismo da sua equipa, ao afirmar que "não deu hipóteses a nenhuma das equipas que jogaram aqui, em Alvalade".

O Sporting tem encontro marcado às 17h55 desta quinta-feira e o FC Porto entra em campo no mesmo dia, mas um pouco mais tarde, com horário marcado para as 20h.