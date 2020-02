Gil Vicente recebe Benfica 

O desejo do treinador do Gil Vicente é bater o Benfica, pois só falta esta equipa para vencer aos três grandes.

Vítor Oliveira, em conferência de imprensa de antevisão, deixou claro esse objetivo, sabendo que do outro lado vai estar uma equipa forte, até porque existe a pressão de recuperar o primeiro lugar que está ao poder do FC Porto. "Estamos a falar do campeão nacional, do finalista da Taça de Portugal, de uma equipa que tem possibilidade de passar aos oitavos de final da Liga Europa. Não os podemos subestimar, não vamos jogar contra o" tira o dedo do croquete ", acrescentou.

O treinador sabe que será uma partida difícil, até porque o Benfica não ganha já há três jogos seguidos e querem voltar a dar alegrias aos seus adeptos.

Já do lado do Benfica, existe uma pressão maior de recuperar o primeiro lugar, até ao momento ocupado pelo FC Porto, ainda que em termo de condição, por ter ganho ao Portimonense por 1-0 e pelo facto de o seu maior rival so jogar esta segunda-feira.

"Temos de jogar para vencer. Não há outra hipótese.", começou por dizer Bruno Lage que deixou, também, grandes elogios ao adversário.

"Temos de estar preparados para os pontos fortes do Gil Vicente, mas este é o momento em que temos de nos assumir. Só dependemos de nós para sair deste momento. Temos de dar o passo em frente.",acrescentou.

Gil Vicente e Benfica têm encontro marcado para esta segunda feira, pelas 19h30