Faleceu Teresa Machado

Com uma vida cheia de recordes para o feminino do lançamento do peso, Teresa Machado, era natural de Ílhavo e, apesar da competição já não contar com a sua presença há cerca de 10 anos, ainda detinha o recorde nacional do lançamento do disco. Em maio de 1998, a atleta, conseguiu que o seu disco voasse 65,40 metros, registo que ainda não foi batido.

Para além do campeonato nacional, onde representou cinco clube, incluindo o Sporting CP pelo qual bateu o recorde e FC Porto, onde terminou a carreira, também marcou presença em quatro jogos olímpicos.

O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Teresa Machado, atleta de excelência, melhor lançadora portuguesa de todos os tempos.



À família e amigos, o Sporting Clube de Portugal endereça as mais sentidas condolências. pic.twitter.com/rvTNhlDsv9 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) February 28, 2020

Os 24 anos de carreira foram invejáveis: venceu 34 títulos nacionais ao ar livre, sendo 16 no peso e 18 no disco, e 19 indoor, na categoria do peso.

Deixou esta sexta-feira o legado para a história, assim como 53 títulos nacionais em todas as categorias do lançamento.