FC Porto garante três pontos nos Açores diante ao Santa Clara.

O Estádio de São Miguel recebeu esta noite o jogo da jornada 23 entre Santa Clara e FC Porto onde os Dragões sairam vitoriosos por 2-0.

A equipa Portista inaugurou o marcador aos 37 minutos por cortesia do lateral direito, Wilson Manafá que marcou assim o seu primeiro golo do campeonato esta época.

Pouco depois do golo, Manafá veio a fazer uma falta em que levou um cartão vermelho direto pelo árbitro Carlos Xistra, numa entrada que no início pareceu ter sido forte por parte do jogador do Porto. Só que depois do video-árbitro ter recomendado o árbitro de AF Castelo Branco a ir analisar no monitor, o jogador viu assim só o cartão amarelo.

Apesar da equipa da casa ter conseguido registrar mais remates (11) que o Porto (7), dois desses remates dos azuis e brancos acabaram em golo.

O poste esquerdo acabou por rejeitar o pontapé de grande penalidade de Alex Telles depois de uma falta na área por parte do guarda-redes da equipa açoriana. Esta é a segunda vez que o lateral esquerdo brasileiro tinha falha de grande penalidade, sendo que a primeira contou com a derrota caseira diante ao SC Braga por 2-1.

Homem do Jogo:

Sérgio Oliveira assistiu os seus colegas de equipa por duas vezes que acabou em dois golos. Por último foi Iván Marcano que cabeceou para o longe do alcance de Marco Pereira.

O internacional Português já conta com 4 assistências na liga esta época 2019/20 e foi eleito homem do jogo esta noite.

"Estou alegre porque ganhámos um jogo importante, estamos na luta até ao fim."

Com os três pontos a voarem para a Invicta, a equipa de Sérgio Conceição sobe para primeiro lugar provisóriamente, a dois pontos do SL Benfica. Fica assim a espera do resultado do seu rival diante ao Moreirense no Estádio da Luz.