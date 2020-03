Leões voltam a perder o rugido 

Com o futuro de Silas ainda incerto, e com Rúben Amorim apontado a Alvalade, os verdes e brancos voltam a aumentar a distância face ao terceiro classificado, o SC Braga que já leva mais 4 pontos.

A equipa sensação do início do campeonato estava decidida a não perder pontos em casa e a vítima viajou desde Lisboa para tentar pontuar e aproximar-se, novamente, do terceiro lugar.

Marcou-se bem cedo no Municipal de Famalicão. Logo aos 5', U.Racic, de fora de área deixou o primeiro aviso à equipa lisboeta. O segundo não tardou a chegar. Diogo Gonçalves, que viria a teve uma noite de sonho, marcou 3 minutos depois e aumentou a distância, caso os adversários pensassem que era fácil igualar.

Golo do Famalicão! Marca Racic num remate espetacular de fora da área, a aproveitar da melhor forma um ressalto. pic.twitter.com/jQac7a7tsa — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) March 3, 2020

Golo do Famalicão! Diogo Gonçalves faz o segundo para a equipa da casa, com muitas facilidades da defensiva leonina. pic.twitter.com/aodytI1o7u — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) March 3, 2020

Com os dois golos, os famalicenses, mantinham um registo imaculado com dois golos em dois remates à baliza de Maximiano.

Vaná ia a todo custo fechando a sua baliza ao golo leonino que acaba por aparecer mesmo em cima do intervalo. Aos 46', Acuna, ganha um livre que Coates soube transformar em golo, após cabeceamento.

Golo do @SportingCP ! Marca Coates de cabeça, depois de livre cobrado na perfeição por Acuña para o centro da área. Jogo relançado para a segunda parte. pic.twitter.com/MzUn4OBwZG — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) March 3, 2020

O jogo seguia relançado para a segunda parte que começou com os visitantes a quererem crescer no terreno de jogo. Avanço esse que terminou aos 66' quando, de novo, Diogo Gonçalves desmarcou-se de Neto e atirou de pé esquerdo à baliza do adversário.

Golo do Famalicão! A equipa da casa marca o terceiro e deixa os leões em maus lençóis. Foi Diogo Gonçalves a bisar, depois de um bom trabalho sobre Neto. pic.twitter.com/fzyKv63z48 — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) March 3, 2020

Ainda antes do fim da partida, aos 90', estava na iminência o 4-1. Anderson falha o remate na cara do guardião sportinguista que consegue defender para canto.

Com a derrota em Famalicão, esta é já a 15ª na época. No campeonato, os arsenalistas vão distanciando-se e atrás Rio Ave está apenas a 2 pontos, no quinto lugar.