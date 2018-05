João Sousa já conhece adversários da fase de qualificação do torneio de Roma

Depois de ter vencido na semana passada o Millenium Estoril Open e de ter voltado a figurar no top-50 da elite do ténis mundial, João Sousa entrará em campo este sábado em Roma, para disputar a fase de qualificação da prova.

O número um português, jogará contra Horario Zeballos, número 100 do ranking ATP e com quem jogou duas vezes no ano transacto, tendo vencido uma. Se Sousa vencer este primeiro embate encontrará na segunda ronda o vencedor do duelo entre Nicolas Kicker (#94) e Nicolas Jarry (#63).

A partida será a terceira das 9 horas da manhã deste sábado. Em 2017, o "Conquistador" não foi além da primeira ronda do quadro principal deste Masters 1000 onde foi eliminado por Kyle Edmund.