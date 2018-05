Histórico. João Sousa atinge final de pares em Roma

Google Plus

João Sousa escreveu mais uma página na história do ténis português depois de nesta madrugada ter garantido a passagem à final de pares do Masters 1000 de Roma ao lado do espanhol Pablo Carreño Busta.

A dupla luso-espanhola eliminou nas meias-finais Pablo Cuevas e Marcel Granollers pelos parciais 3-6 7-6(5) 10-5 numa partida que durou cerca de hora e meia.



Sousa e Carreño Busta, que curiosamente são os dois últimos vencedores de singulares do Millenium Estoril Open vão defrontar na final os colombianos sextos cabeça de série, Juan Sebastian Cabal e Robert Farah num jogo que está agendado para as 13h deste domingo.

Caso se confirme a vitória, será o título mais importante do tenista de Guimarães nesta vertente que até agora já tem garantidos 600 pontos para o seu ranking pessoal de pares e em conjunto com Carreño Busta levará um prémio monetário de 141.820 euros.