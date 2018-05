Pedro Sousa e Gonçalo Oliveira entram a vencer em Roland Garros

Google Plus

Pedro Sousa e Gonçalo Oliveira entraram esta segunda-feira com o pé direito na fase de qualificação do segundo Major do ano.

O tenista lisboeta que há duas semanas venceu o Braga Open defrontou na primeira ronda do qualifying o alemão Mats Moraing (153º. ATP) tendo vencido por 4-6 7-5 4-6. Sousa terá pela frente na segunda ronda, que se jogará na próxima quarta-feira, Marco Trungelliti (190.º ATP) e caso consiga vencer o argentino, fica a apenas uma vitória da tão ansiada entrada no quadro principal de Roland Garros.

Gonçalo Oliveira defrontou o australiano Jason Kubler (160.º ATP) e venceu ao cabo de 1 hora e quarenta minutos de jogo pelos parciais 6-2 7-5. Oliveira vai defrontar na segunda ronda Jan Choinski (261.º ATP) numa partida também agendada para quarta-feira.

Não teve a mesma sorte João Domingues, que não conseguiu contrariar o favoritismo de Ilya Ivashka (119.º ATP) perdendo por 7-5 7-7. Gastão Elias foi obrigado a desistir devido a lesão antes do sorteio da fase de qualificação.