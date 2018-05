Gonçalo Oliveira soma e segue no qualifying de Roland Garros

Gonçalo Oliveira (221.º ATP) é o único tenista português presente na fase de qualificação do segundo Major do ano. O atleta natural do Porto venceu esta quarta-feira o jogo correspondente à segunda ronda do qualifying contra o alemão Jan Choinski (261.º ATP) pelos parciais 6-4 1-6 6-1.

Na terceira e última ronda, Oliveira terá pela frente Bernard Tomic, atual 208.º da hierarquia mundial, mas que já figurou no top-20, num encontro que se disputará esta sexta-feira ainda com horário por definir.

Também esta quarta-feira jogou Pedro Sousa (120.º ATP) que não conseguiu ultrapassar Marco Trungelliti (190.º ATP) cedendo pelos parciais 6-4 7-6(4) depois de cerca de hora e meia de jogo.

João Sousa é, até ao momento, o único representante português na prova gaulesa, tendo entrada direta no quadro principal.