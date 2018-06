Novak Djokovic e Stan Wawrinka vão disputar o quadro de pares do torneio de categoria ATP 500 de Queen's, que se disputa em relva e que serve de preparação para Wimbledon.

Tomas Berdych e Fernando Verdasco vão ser os adversários do sérvio e do suíço na primeira ronda do torneio inglês. O quadro tem ainda duplas com tenistas bem conhecidos como Lleyton Hewitt e Nick Kyrgios, Jamie Murray e Bruno Soares, Feliciano Lopez e Marc Lopez, entre outros.